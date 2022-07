Julien Moncet, un patron très déçu : "Il faut être réaliste quand on regarde le classement du championnat..."

Kalle Rovanpera (Toyota) a gagné le Rallye d'Estonie ce dimanche. Le Finlandais, leader du championnat, a devancé Elfyn Evans (Toyota) et deux Hyundai : Ott Tanak et Thierry Neuville.

"On fait 3e et 4e, mais on est très déçu du résultat global. On était venu pour jouer la victoire et on n'a pas su montrer une bonne performance. On a réalisé seulement un temps scratch, à égalité avec une Toyota. On va essayer de retirer un peu de positif malgré tout : on n'a pas eu de souci de fiabilité. Le week-end a été difficile pour les pilotes et le team. Il faut être réaliste quand on regarde le classement du championnat. On doit travailler sur le développement, essayer de jouer quelques coups et préparer le futur. Plusieurs aspects dans la performance ont manqué durant cette course. On doit fixer des priorités car il y a un nombre de jokers limité", a expliqué Julien Moncet.

Et le patron (toujours ad-interim) sportif de Hyundai Motorsport d'ajouter : "Au niveau performance, on n'y est pas du tout, on va devoir regarder nos datas pour comprendre où on prend du retard. Je crois qu'on paie notre retard de manque de développement. Le travail sur la fiabilité avait empêché l'équipe de travailler sur la performance dans ce début de saison. Travailler sur la perfo, ça imposera peut-être de travailler sur les fondamentaux de la voiture. Ca nécessitera peut-être de nouvelles homologations."

"On repart en test mardi en Finlande. On espère pouvoir comprendre ce qui s'est passé et voir dans quelle direction on doit aller. Je suis assez inquiet. Toyota sera très fort durant cette manche. Rovanpera sera très difficile à battre, je ne vais pas dire intouchable car je ne dois pas plier le championnat. Ca va être très dur de récupérer notre retard de performance en deux semaines à peine", a-t-il conclu.