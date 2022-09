Julien Moncet : "Thierry Neuville mérite sa victoire en Grèce, mais ce n'est pas pour ça qu'on a gelé les positions"

L'ingénieur français Julien Moncet a réussi en l'espace de dix rallyes ce que ses prédécesseurs aux commandes de l'équipe Hyundai Motorsport, Michel Nandan et Andrea Adamo, avaient à peine osé imaginer depuis le retour de la marque sud-coréenne en WRC en 2014 : placer ses trois équipages sur le podium d'une manche du Championnat du Monde des Rallyes. Une véritable consécration après un début de saison catastrophique pour Hyundai.

"On en est déjà à quelques premières cette année, je crois aussi que c'est la première fois qu'on enchaîne trois victoires de suite !, a souri Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. C'était aussi notre première victoire en Finlande... On écrit pas mal de pages de l'histoire de Hyundai, et j'espère qu'on en ajoutera encore d'autres cette année. Les consignes d'équipe ? On a pris une décision collégiale, et on s'y est tenu. À la fin de la première spéciale du jour, après l'abandon d'Elfyn Evans, on a décidé de geler les positions. Notre principal objectif, c'était d'assurer le 1-2-3. Personne n'aime cette situation, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Mais on a pris notre décision, on a assuré notre triplé, c'est ça qui compte. Cette victoire, Thierry la mérite, mais ce n'est pas pour ça qu'on a gelé les positions ! J'aimerais une quatrième victoire de suite, mais il faut rester les pieds sur terre. On va célébrer ce résultat ce soir comme il se doit, mais on reprendra le travail dans la foulée !"