Julien Moncet : "Neuville est un guerrier... il attend qu’on lui donne une voiture capable d’aller au bout"

"Thierry a encore rencontré un souci mécanique vendredi, on ne peut pas se satisfaire de ça. C’est un nouveau souci, on n’avait pas rencontré cela jusqu’ici. Les soucis s’accumulent… et ça tombe souvent sur Thierry. Il faut qu’on réagisse. La communication avec Thierry était un peu difficile vendredi soir. Il était évidemment sous le coup de la déception, on s’est plutôt concentré sur ce matin après une bonne nuit de repos. Thierry, on le connait, c’est un guerrier, il ne lâche pas. C’est qu’il attend, c’est qu’on lui donne une voiture capable d’aller au bout", a ensuite précisé le directeur d'équipe adjoint chez Hyundai Motorsport.

"La situation comptable n’est pas simple. Le championnat n’est pas terminé, mais ça devient compliqué quand on prend autant de retard après quatre courses. A nous de réagir, de faire le maximum, c’est tout ce qu’on peut dire pour l’instant. On est encore très attaché aux deux championnats. On aimerait tellement donner le championnat des pilotes à Thierry après tous les efforts fournis. Toute l’équipe le supportera jusqu’au bout", a ajouté Julien Moncet.

Et de conclure au sujet d'un éventuel changement de positions entre Sordo et Neuville : "La course n’est pas terminée, il va encore se passer des choses durant les 50 kilomètres restants. C’est encore un peu trop tôt pour décider. Dani s’est rapproché de Katsuta, ça complique un peu. Je suis favorable pour laisser la compétition décider. On est une équipe : s’il faut prendre une décision, je la prendrais. On verra ça dimanche. Mes idées sont assez claires, ça dépendra un peu de Katsuta..."