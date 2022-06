Julien Moncet (Hyundai), un patron assez critique : "On n'est pas là où on espérait être"

"Les Toyota semblent avoir une bonne fiabilité et une bonne performance. Ils occupaient les quatre premières places à un moment. Ils vont être durs à aller chercher. On a encore du boulot, mais on en a toujours en sport auto. Il faut, par exemple, qu'on donne plus de confiance aux pilotes dans les réactions de l'auto. Tout est encore possible, d'autant que samedi sera encore plus dur. Il ne faut pas baisser les bras. On a trois voitures encore présentes, tout le monde ne peut pas en dire autant. Il est encore possible d'aller chercher un bon résultat", a-t-il aussi ajouté.

Et de conclure : "Les voitures sont rentrées avec pas mal de dégâts, il va y avoir pas mal de boulot à effectuer. On doit changer les protections sous le châssis, il manque aussi des bouts de carrosserie. Il faut nettoyer aussi bien sûr. On va changer les boites de vitesses aussi."