Julien Moncet (Hyundai) : "Thierry Neuville a une belle carte à jouer, mais le début de notre remontée, ce sera au Portugal"

Julien Moncet, le directeur adjoint de l'équipe Hyundai Motorsport, se veut optimiste... mais aussi réaliste avant le départ du Rallye de Croatie, la première manche typée asphalte de la saison 2022 du Championnat du Monde des Rallyes. L'ingénieur français espère toutefois que Thierry Neuville pourra tirer son épingle du jeu dans des conditions qui s'annoncent piégeuses...

Sixième du Monte-Carlo au volant d'une Hyundai i20 N Rally1 bien moins performante que ses rivales, le pilote belge avait réussi à se hisser à la deuxième place du Rallye de Suède fin février, ce qui lui a permis de grimper à la deuxième place du classement.

"Sept semaines de pause, c'est long, c'est même plus long qu'une pause hivernale, a expliqué Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF à Zagreb. On a presque l'impression de commencer un nouveau championnat ! On a profité de cette pause pour recharger nos batteries après un début de saison compliqué, on a dû beaucoup travailler pour avoir les voitures au Monte-Carlo et en Suède. En parallèle, on a aussi travaillé sur le développement de la voiture : suspensions, cinématique... Tout ce qu'il était possible de faire, car on a un nombre de jours de développement limité. On n'a donc pas pu tout faire."

"Au Monte-Carlo, on n'a pas montré notre meilleur visage, on a vu qu'on était en retrait sur asphalte, a repris le patron intérimaire de Hyundai Motorsport. On a travaillé, et j'espère qu'on a réussi à gommer une partie de l'écart qui nous séparait de nos concurrents. Sera-ce suffisant ? On le verra ce week-end, j'imagine que les autres ont travaillé aussi ! Je suis confiant, mais je reste réaliste pour la Croatie. Pour Thierry, c'est un peu différent : c'est une surface qu'il apprécie, on sait qu'il est performant sur ce genre de rallye. A nous de lui donner la bonne voiture pour aller au bout : il a une bonne position de route et une belle carte à jouer pour le championnat. Ott Tanak et Oliver Solberg, ils partent plus loin, cela devrait donc être compliqué dans des conditions météo un peu "aléatoires". Mais si on a amélioré la voiture, ce n'est peut-être pas notre surface de prédilection. On verra pas mal de nouvelles choses à partir du Portugal (le prochain rallye, ndlr), mais on ne peut pas tout changer, il y a beaucoup de pièces qui sont homologuées. Et les prochaines homologations, c'est pour une introduction début juillet, c'est-à-dire pas tout de suite ! Mais il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on peut travailler : sur la partie gestion de la motorisation (à combustion et électrique), je pense qu'on fera un pas en avant au Portugal, ce sera le début de notre remontée. Je pense qu'on y sera mieux."