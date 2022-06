Julien Moncet (Hyundai) sur le souci de Neuville : "C'est rageant... Ca tombe encore sur lui !"

Esapekka Lappi (Toyota) occupe la tête du Rallye de Sardaigne, cinquième épisode de la saison WRC, ce vendredi soir. Du côté des Hyundai, Ott Tanak est 2e, Dani Sordo 5e et Thierry Neuville 9e.

"Pour l'analyse de la journée, j'ai l'impression de me répéter... on a connu des hauts et des bas. J'aimerais bien qu'on reste un peu sur le haut. Les bas, c'est un problème pour Neuville. C'est frustrant et rageant car il avait fait une belle course et ça tombe encore sur lui ! Il n'y a pas d'excuse. On a une idée sur le problème, mais on est encore en train d'analyser. C'est un nouveau problème. Tanak a aussi rencontré un souci de transmission. A priori, ce n'est pas le même souci. La voiture roule donc ça c'est bien. On va devoir analyser là aussi. On a peut-être un peu de chance pour Tanak vu les deux spéciales annulées. Dans l'autre sens, Sordo se bat pour le podium. Les spéciales annulées, ça le place moins bien pour samedi en vue d'aller chercher Breen et Loubet", a indiqué Julien Moncet à notre micro.