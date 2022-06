Julien Moncet (Hyundai) : "Neuville est parti le couteau entre les dents, à l'attaque... mais ce n'est pas passé"

Thierry Neuville (Hyundai) est sorti ce samedi durant le Rallye de Sardaigne, cinquième manche de la saison WRC.

"On n'est pas content de sa sortie. On sait que vendredi, il a eu un problème technique sur la voiture. Il n'y avait pas grand chose à perdre aujourd'hui donc on a un peu tenté le tout pour le tout. Le choix de pneus était différent et il est parti le couteau entre les dents, à l'attaque. Ce n'est pas passé. On va continuer à travailler, on va réparer la voiture et on repart dimanche matin...", a précisé Julien Moncet à notre micro.