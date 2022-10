Julien Moncet : "Hyundai avait six à huit mois de retard sur Toyota, maintenant... un bon trois mois"

Kalle Rovanpera et le Toyota Gazoo Racing Champions du Monde : Julien Moncet, le patron intérimaire - depuis plus de neuf mois maintenant - de l'équipe Hyundai Motorsport, est déçu, mais il s'attendait à bien pire après le début de saison très compliqué de la formation sud-coréenne. Quatre victoires en douze rallyes, c'était quasiment impensable au vu du rythme affiché par les Hyundai i20 N Rally1 sur les routes du Monte-carlo.

"Nous sommes là pour gagner et pour jouer les titres, c'est donc une déception, mais on n'a pas à rougir de notre saison, a détaillé Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Espagne, peu après l'arrivée du Rallye de Catalogne. On place trois voitures dans le Top 5, c'est un bon résultat d'ensemble. On est à notre place, c'était impossible d'aller chercher Ogier devant. Certaines conditions, certaines surfaces conviennent mieux à des voitures qu'à d'autres, et au Japon, ce sera un nouveau rallye pour tout le monde avec un asphalte bien différent de celui qu'on trouve en Espagne. Peut-être que ce sera à notre tour !"

"Par rapport à Toyota, on avait six à huit mois de retard en début de saison, a tenté de quantifier l'ingénieur français. Maintenant, je dirais qu'on est un bon trois mois derrière Toyota. C'est à nous de bien utiliser nos jokers, nos évolutions pour tenter de rattraper notre retard et de les dépasser."

Alors que Julien Moncet continuait à jouer la carte de la patience quant au futur line up de l'équipe en 2023 au moment de l'interview, Hyundai Motorsport a officiellement communiqué en début de soirée que le Rallye du Japon serait le dernier d'Ott Tanak sous les couleurs de la formation sud-coréenne.

Hyundai doit désormais se mettre à la recherche de deux équipages d'expérience et en mesure de marquer de gros points pour atteindre ses objectifs dans les années à venir.