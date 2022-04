Julien Moncet fait le point sur les pénalités de Thierry Neuville : "Une minute pour un excès de vitesse, c'est sévère"

Julien Moncet, le directeur d'équipe adjoint chez Hyundai Motorsport, est très sollicité depuis le début de ce Rallye de Croatie pour faire le point sur les déboires qui accablent l'équipage belge de la Hyundai i20 N Rally1 #11.

Les pannes ont coûté cher à Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe, tout comme les excès de vitesse relevés lorsqu'ils étaient en route vers le parc d'assistance vendredi midi.

L'équipage belge a écopé de deux nouvelles pénalités avant de s'élancer ce samedi matin : une minute pour avoir "roulé à une vitesse excessive entre l'ES4 et le parc d'assistance" vendredi midi, avec "de nombreuses infractions constatées sur une distance de 11 kilomètres", puis dix secondes après avoir pointé en retard en raison d'une panne de son système hybride avant de quitter le parc d'assistance.

"Cette pénalité d'une minute, c'est un peu dur, parce qu'on a tous vu hier Thierry et Martijn pousser et ramener la voiture en donnant tout pour perdre le moins de temps possible, a souligné Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. L'équipe sud-coréenne a fait appel de cette décision. Se prendre une pénalité d'une minute, c'est un peu sévère. Il y a eu excès de vitesse, on ne le conteste pas, c'est plus la sévérité de la punition qui pour nous est un peu exagérée. Ils sont conscients de leur erreur, ce n'est pas facile à gérer, mais le rallye n'est pas fini. Les dix secondes de pénalité ce matin, ça, c'est de notre faute, on a eu un problème au moment d'actionner le système hybride ce matin. Sans cette 1:50 perdue en pénalités, il est devant, mais avec des "si", on fait plein de choses. C'est rageant, mais le sport automobile, parfois, c'est comme ça."