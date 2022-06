Julien Moncet et les progrès chez Hyundai : "Ca prend du temps, certainement trop... mais l'équipe n'est pas en crise"

Et le directeur d'équipe ad-interim chez Hyundai Motorsport d'ajouter : "Un bon résultat ici, ce serait une victoire. Il faut être réaliste. La voiture se montre relativement compétitive, mais on a encore des problèmes de fiabilité. Ce sera le point clé durant ce rallye car ce sera encore un peu plus éprouvant qu’au Portugal. En matière de performance, il y a encore un écart à combler par rapport à Toyota."

Un des sujets de discussions en Sardaigne, c'est naturellement la chaleur. "On va frôler avec les 40 degrés ici. Vous pouvez imaginer à l’intérieur des voitures. On peut essayer d’isoler du turbo et de la ligne d’échappement, mais on ne peut pas changer l’architecture de l’auto. On peut également essayer de limiter les sources extérieures, comme le soleil. On aura un toit doré, il reflète la chaleur. Ca va faire gagner quelques degrés. On travaille aussi sur la circulation de l’air dans la voiture. Il y a également des vitres teintées sur le côté. On avait discuté de tout cela dès le dimanche au Portugal, on a eu rapidement des réunions avec la FIA. Il y a des craintes au sujet de l’hybride et des moteurs thermiques aussi, on va être à la limite au niveau du refroidissement. Certains risquent de subir une perte de performance à cause de cela. La fiabilité est toujours importante, elle le sera encore plus sur un rallye comme celui-ci", a aussi précisé Julien Moncet.