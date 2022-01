Julien Moncet dresse le bilan après un Monte-Carlo "très difficile" pour Hyundai : "Décevant, mais tout n'est pas noir"

Une seule voiture à l'arrivée, un seul scratch, manque de performance et de fiabilité : Hyundai a connu un Monte-Carlo extrêmement compliqué - pour ne pas dire catastrophique - lors de la première des WRC de l'ère hybride. Julien Moncet, l'ingénieur français propulsé à la tête de l'équipe sud-coréenne après le départ précipité d'Andrea Adamo en décembre dernier, reconnaît que Hyundai va devoir mettre les bouchées doubles pour permettre à ses pilotes de lutter à armes égales avec leurs adversaires sur les prochains rallyes.

"C'était un week-end très difficile pour nous, mais on s'y attendait, a détaillé Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, notre envoyé spécial sur le Monte-Carlo. On s'y attendait un peu, on a eu une préparation un peu plus courte que les autres, mais on espère toujours mieux. On a eu un peu d'espoir vendredi, quand la performance de la voiture était correcte, mais après, malheureusement, on a souffert de différents problèmes, d'erreurs, de problèmes de fiabilité... qui ont affecté notre performance. Le résultat est décevant. On va travailler encore plus fort, même si les autres ne vont pas nous attendre. Il va falloir fiabiliser la voiture, il faut avant tout pouvoir terminer les spéciales. Il faut tout régler d'ici la Suède. Les satisfactions du week-end ? Il y a une voiture qui est arrivée au bout (celle de Thierry Neuville, ndlr), on a gagné une spéciale (Thierry Neuville, ndlr), il y a eu des chronos encourageants, et je pense que certains systèmes sur lesquels on avait quelques doutes se sont bien comportés, comme toute la partie hybride. Il y a quand même du positif, tout n'est pas noir."