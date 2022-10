Julien Moncet "cuisiné" sur le futur line up chez Hyundai : "On misera sur l'expérience, au détriment de la jeunesse et du futur"

Julien Moncet, le patron intérimaire - depuis plus de neuf mois maintenant - de l'équipe Hyundai Motorsport, espère voir les Hyundai i20 N Rally1 se mêler à la lutte pour la victoire ce week-end en Catalogne.

"Nous sommes confiants, nos essais de la semaine dernière étaient bons, a souligné Julien Moncet au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Catalogne. On sait que la voiture est compétitive sur le tarmac, mais Ypres et la Croatie, c'est différent de l'Espagne. C'est un autre type d'asphalte, comme au Japon le mois prochain, d'ailleurs. L'objectif, ce sera de faire le meilleur résultat possible et de viser la victoire sur les deux prochains rallyes."

Pour l'instant, Thierry Neuville est le seul pilote confirmé chez Hyundai en 2023. Qui seront ses coéquipiers ? Une seule chose est sûre : Oliver Solberg, dont le contrat ne sera pas prolongé, n'en fera pas partie.

"Cette saison, on s'est rendu compte que pour marquer de gros points, il faut miser sur des pilotes d'expérience, fiables, a repris l'ingénieur français. C'est ce qu'on va viser pour ramener un maximum de points de chaque manche en 2023. On fait ça au détriment de la jeunesse et du futur, mais comme on part sur une base de trois voitures, c'est la décision qui a été prise. Une quatrième voiture, ce n'est pas à l'ordre du jour : la décision vient de tout en haut, on peut le regretter, mais c'est comme ça. La liste des pilotes expérimentés n'est pas très grande, mais on n'a pas encore arrêté notre choix. On espère que ce sera réglé le plus tôt possible. Il y a aussi beaucoup de spéculations autour d'Ott Tanak, mais nous serons prêts en 2023, quoi qu'il en soit. On pourra commencer le championnat en janvier, au Monte-Carlo, et pas en milieu de saison, comme on l'a fait cette année. On partira de moins loin, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail au niveau du développement, on n'est pas encore au niveau de Toyota."