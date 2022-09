Julien Moncet ambitieux et prudent en Grèce : "Hyundai vient pour gagner, mais il ne faut pas s'emballer"

Julien Moncet, qui est depuis le début de la saison le patron intérimaire de l'équipe Hyundai Motorsport, reste comme la formation sud-coréenne sur deux succès consécutifs en Mondial, grâce aux victoires d'Ott Tanak en Finlande puis à Ypres.

Son statut de remplaçant ad interim d'Andrea Adamo chez Hyundai dure depuis près de huit mois maintenant, et les rumeurs vont bon train.

"J'ai même lu que j'avais démissionné le dimanche soir après Ypres, c'est toujours très intéressant de découvrir ça sur internet..., a ironisé l'ingénieur français au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Grèce. Il faut arrêter avec ces spéculations, ça devient lassant et fatigant, et ça n'aide ni le team ni moi-même. Pour l'instant, c'est moi qui fais le boulot, après, on verra. Ils décideront quand ce sera décidé, la décision finale ne me revient pas. Les résultats sont quand même là, il faut arrêter ces polémiques."

Julien Moncet a, également, abordé ce Rallye de l'Acropole que Hyundai aborde avec trois équipages en mesure de viser le podium.

"Malgré nos deux récentes victoires, nous devons rester très prudents, a prévenu Julien Moncet. On a gagné trois courses cette année, c'est déjà un bilan relativement positif. Surtout après un début de saison assez catastrophique ! C'est intéressant : au début, personne ne voulait prendre ma place, et maintenant, des personnes se présentent. Nous devons garder les pieds sur terre : ces victoires, c'était sur des terrains moins cassants qu'ici, cela va certainement être plus compliqué en Grèce. La fiabilité sera mise à rude épreuve. On vient pour gagner, mais il ne faut pas trop s'emballer non plus."