Julien Libeer propose une "Conversation bien tempérée" entre l’œuvre de Bach et ses petits-fils spirituels

La pianiste belge Julien Libeer vient de sortir son nouvel album, consacré à l’un des plus grands monuments pianistiques de l’histoire, Le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Dans cet album, Julien Libeer fait entrer en dialogue ces préludes et fugues magistraux avec quelques-uns des petits-fils spirituels de Bach.

Ce que je ne voulais pas faire, c’est une thèse musicologique habillée en notes. Je voulais vraiment construire un tableau musical, panoramique, mais qui tienne debout tout seul.

Pur bébé du confinement, le nouvel album de Julien Libeer, intitulé A Well tempered Conversation, allusion à Jean-Sébastien Bach, a pour projet, comme l’explique Julien Libeer au micro de Camille De Rijck, de "raconter l’histoire étendue du Clavier bien tempéré, de raconter sa filiation", en faisant entrer en dialogue ces fameux 48 préludes et fugues avec quelques-uns des petits-fils spirituels de Bach. A la suite de chaque prélude et fugue, "il y a toujours la réplique d’un compositeur qui a suivi Bach et qui répond, d’une certaine manière, à son maître".

Julien Libeer a enregistré cet album à Flagey et le présentera en concert le samedi 29 janvier à 15h, à Flagey qui rouvre ses portes au public.