Julien Libeer et Capella Amsterdam au PBA, gagnez deux places

Pour marquer les 300 ans de Das wohltemperierte Klavier de Johann Sebastian Bach, Julien Libeer place l’œuvre au centre de son nouvel album, A Well-Tempered Conversation. C’est l’un des monuments majeurs de l’histoire de la musique occidentale. Bach a achevé ce recueil de 48 préludes et fugues en 1742. Tous les grands compositeurs s’en sont inspirés.

Pour ce concert, le pianiste belge et le brillant chœur de chambre professionnel Cappella Amsterdam, sous la direction de Daniel Reuss, vont plus loin et fait converser les fugues et les préludes magistraux avec des ancêtres et successeurs de Bach, aussi divers que Schütz, Schein, Mendelssohn, Parry et Křenek, passant ainsi en revue cinq siècles de musique.

Le 26 janvier à 20 heures, dans la grande salle du PBA de Charleroi.

Infos: Julien Libeer & Cappella Amsterdam | PBA