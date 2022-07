Julien Lesceux, catalyseur de projets de transition écologique

En 2018, alors qu’il est sur le point de faire une consultance pour l’Institut d’Eco-Conseil, Julien intègre pleinement l’équipe comme responsable communication et marketing. "Cet organisme est l’un des pionniers de la transition." Basé à Namur et actif depuis 1989, il a pour mission d’augmenter la capacité d’agir des personnes et des organisations, de faciliter les transitions socio-écologiques et favoriser la résilience en Belgique et à l’international. En plus de 30 ans d’existence, 1.000 personnes y ont déjà été formées et travaillent aujourd’hui dans différentes structures (administrations, entreprises, associations, etc.). "La force de l’Institut est de mêler un apprentissage théorique assez large des enjeux à une méthodologie concrète pour pouvoir accompagner le changement."

Différentes formations y sont proposées, pour tous types d’acteurs. "Il y a des étudiants, des demandeurs d’emploi et même des employés. Ces derniers viennent avec un projet qu’ils portent au sein de leur entreprise. Une à deux fois par semaine, on les forme et les accompagne dans la mise en œuvre de ce projet spécifique."