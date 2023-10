Julien Lapraille rencontre Sylvia, sommelière hémiplégique qui vit de sa passion

Un accident qui a renforcé les liens

En 2019, Sylvia est victime d'un accident domestique. Lors de son service, elle tombe du premier étage de sa maison. Une chute qui lui occasionne un très grave traumatisme crânien. Après trois mois de coma et plus d'un an d'hospitalisation, courageusement, avec le soutien indéfectible de son mari Philippe et ses enfants, Sylvia remonte la pente. Malgré une hémiplégie qui l'empêche d'être complètement mobile, Sylvia veut renouer avec sa passion de sommelière et reformer l'incroyable binôme qu'elle a toujours formé au restaurant avec son chef de mari. Philippe croit en elle et la met au défi en l'inscrivant au concours de meilleur sommelier de la Province de Liège. Une épreuve qu'elle remporte avec brio. Sylvia est élue meilleure sommelière en province de Liège pour les années 2023 et 2024. Grâce à son courage et au soutien de ses proches, cette véritable miraculée a pu retrouver le goût de sa passion !