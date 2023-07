Julien Jurdie fataliste après une 4e étape soporifique : "J’ai souvent dû réveiller le chauffeur pendant la course"

Si les derniers moments de la 4e étape du Tour de France ont été palpitants, la grande majorité des 181 km qui reliaient Dax à Nogaro ont été un long fleuve tranquille. Aucune tentative d’échappée pendant plus de 90 kilomètres et un peloton résolu à avancer à une allure presque cyclo-touriste.

La formation AG2R Citroën a été une des deux équipes à avoir tenté d’animer cette étape, en partant notamment à l’offensive avec Benoît Cosnefroy. Accompagné par Anthony Delaplace (Arkea Samsic), le Normand est resté à l’avant une cinquantaine de kilomètres avant d’être ravalé par le peloton, à 25 km du but.

Son directeur sportif Julien Jurdie s’interroge sur la passivité du peloton durant cette étape.

"C’était un peu particulier comme étape. On a senti tout de suite qu’il n’y aurait pas d’échappée, que le peloton n’aurait pas envie de bouger face à ces équipes de sprinteurs qui allaient neutraliser la course […] Quand tu additionnes le nombre d’équipes de sprinteurs qui sont présentes et celles qui jouent le classement général, il ne reste forcément pas beaucoup d’équipes pour aller dans l’échappée dans ce genre d’étapes. C’est un peu dommage quand même ", raconte-t-il au micro de Jérôme Helguers. Jurdie a donc demandé aux siens de passer à l’action.

"Oliver Naesen avait réuni quelques Belges pour organiser 'la mafia belge' comme on dit dans le jargon. Ils voulaient accélérer mais cela n’a pas fonctionné. Plus tard, il y a eu la 'mafia normande' avec Anthony Delaplace et Benoît Cosnefroy. Ils ont eu un petit ticket de sortie. Benoît avait toute la liberté de sortir, il y avait vent de dos donc pas de problème. Cela a permis de faire voir les couleurs de l’équipe à la TV, surtout qu’on est plutôt discret depuis le départ. C’était une bonne opportunité", a souligné Jurdie.

Le directeur sportif AG2R Citroën reconnaît toutefois que ce fut compliqué de garder l’attention tout au long de la journée. "Dans la voiture, c’est aussi compliqué. Rouler entre 30 et 40 km/h, on a vite la tête qui tombe. J’ai souvent réveillé Vincent (Lavenu, le manager de l’équipe) pour ne pas qu’il oublie de bien tenir le volant. "