Julien Granel aux Fêtes de Wallonie à Namur

Deux ans après son premier EP "Bagarre Bagarre", Julien Granel signe avec brio la bande son de l’été et poursuit son odyssée chromatique avec "Cooleur", son premier album solaire et envoûtant. De quoi taper dans l’œil d’Angèle dont il a assuré la première partie de nombreuses fois.

A travers cet album délibérément cool, truffé de groove irrésistibles, de jam brûlantes et de pépites feel good, Julien Granel nous déroule le tapis rouge pour un album supa dupa cool. "Couleur", "Le coeur à l’envers" et "Vers le soleil" défendent une pop planante et orchestrale. Le très dansant "Couleur club" viendra assurément faire secouer la tête des cool kids sur le dancefloor. Enfin, avec "Sincère", le dernier titre de l’album, l’artiste signe un morceau très personnel, dans lequel il se confie sur l’expérience de la scène et la découverte de la notoriété.