Julien Doré : son message hilarant au roi Philippe pour mettre fin aux jauges des salles de concert

"Le blem c’est que les 19 et 20 le public belge et moi-même on va être à 100% (en nombre déjà) et aussi en chaleur humaine. Bref je ne sais pas si dans les jours à venir vous avez prévu peut-être avec la Team du Gouv d’ouvrir à nouveau tous les grands concerts à 100% des jauges mais n’hésitez pas à me dire" précise-t-il, - tout en balançant presque son numéro de portable – "ou par 06, voici le mien 06789845".

Julien Doré lâche au passage un "Bisous et grand merci", et s’amuse de son propre message dans sa story : "Rendez-vous en Belgique les 19 et 20 mars à Forest National. J’attends le back du roi".

C’est peut-être jour de chance pour l’artiste français : le Codeco se réunit ce 4 mars pour statuer vraisemblablement sur le passage en code jaune du baromètre corona, qui signifie la fin des jauges pour les salles de spectacles.