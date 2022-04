Julien Doré, ses confidences sur sa paternité : "Cela nourrit toutes les parties de ma vie artistique"

L’auteur-compositeur-interprète de 39 ans s’est exprimé début avril dans les colonnes du Parisien sur la tournée de son album aimée, qu’il vit différemment. En cause, sa récente paternité.

Julien Doré a beau s’amuser sur scène avec Nikos Aliagas ou faire rire ses abonnés sur ses réseaux sociaux, il peut aussi démontrer une grande maturité quand il est question de ses projets professionnels et de sa vie privée.

Selon lui, la tournée de l’album aimée donne un véritable sens à son existence et à celle de son public. Son costume rose qu’il porte lors des dernières dates a été minutieusement choisi pour coller à la pochette de son 5e disque. "Quand j’ai donné le prénom de ma mère et de ma grand-mère à l’album, cet aplat de rose est venu, comme un contrepied à la période, un peu ironique mais c’est vite devenu une dominante dans l’espoir de refaire des concerts. Avec tout ce qui allait suivre cette période de crise, il fallait faire plus" a-t-il expliqué au Parisien.

C’est pourquoi l’intégralité des bénéfices de la réédition de cet album est reversée à l’association Les blouses roses, qui œuvre pour l’animation des enfants et personnes âgées hospitalisés.