Julien Doré se moque d’un de ses faux profils pour sensibiliser son public aux arnaques sur les réseaux

Julien Doré a partagé un extrait de la conversation entretenue avec l'arnaqueur en question.

Ce dernier l'interroge sur son parcours : "Depuis combien de temps me suivez-vous" et "Connaissez-vous quelques titres de mes morceaux". L'ancien vainqueur de la Nouvelle Star tente de piéger l'escroc par ses réponses absurdes et pleines de second degré. "Depuis Koh-Lanta 2007" et "Il est où le bonheur !!! Je l'adooooore" rétorque-t-il, préférant placer un titre de son compère Christophe Maé.

Le chanteur de 39 ans embrouille alors celui qui usurpe son identité dans un échange presque schizophrénique. "Je suis Julien Doré", "Non mais c'est moi" se répondent les deux hommes. Cette discussion lunaire se ponctue par une photo bien explicite de l'artiste qui prouve à son faux profil qu'il est bien Julien Doré.