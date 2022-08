Julien Doré reprend "Dragostea Din Tei" d’Ozone et le résultat est surprenant

En octobre dernier, Julien Doré participait à la compile "Souvenirs d’enfance" qui était disponible uniquement sur une plateforme de streaming. L’artiste français y a fait une reprise toute en tendresse du carton de l’année 2003, le titre des Moldaves Ozone : "Dragosta Din Tei". L’interprète de "Coco Câline" est un habitué des reprises à sa sauce, il se lance assez souvent dans des covers improbables mais sans se moquer. Il a même récemment parodié sa propre audition à La Nouvelle Star.

Toujours plein de créativité et d’humour, Julien Doré accompagne son piano-voix des aboiements de ses chiens Simone et Jean-Marc ainsi que de bruits d’ambiance rappelant la campagne. Une version donc bien différente et surprenante du titre dance des années 2000 perché sur les ailes d’un avion.

Bonne nouvelle, le titre est enfin disponible pour tout le monde.