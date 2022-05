Julien Doré rend un hommage déchirant à sa maman décédée : "Sans elle presque tout s’éteint, fane, fond"

"Le monde n’a plus tout à fait la même gueule sans sa maman. Sans elle presque tout s’éteint, fane, fond. Le fils que je reste, monte sur scène le soir venu, sans pouvoir hurler que non, pourtant, le monde n’a plus tout à fait la même gueule sans sa maman" a écrit Julien Doré en légende de cette archive familiale.

Il conclut par un message poétique à sa communauté : "Dépêchez-vous de bien vivre, d’avaler le temps, tout s’en va, toujours, un jour, même les mamans".

Une déclaration d’amour déchirante qui a touché au cœur de nombreuses personnalités en commentaires, comme son amie Clara Luciani, Hélène Ségara, Cyril Lignac ou Sara De Paduwa.