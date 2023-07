Julien Doré relève un nouveau défi dans sa carrière, et ce n’est pas dans la musique

Cela fait 15 ans que Julien Doré est connu pour sa musique. Son dernier album "Aimée", sorti il y a trois ans, s’est vendu à 350.000 exemplaires avec notamment les tubes "Nous" ou "La fièvre".

Mais c’est aujourd’hui en tant qu’acteur que l’artiste de 40 ans fait son retour. Il tient le rôle d’un policier qui quitte son métier pour tenir un bar de plage dans la nouvelle série "Panda" de TF1, entre comédie et enquête policière.

"Ça faisait écho avec la décision que j’avais prise moi-même trois ans auparavant, de quitter la frénésie de la ville de Paris pour venir m’installer dans les Cévennes. Ça me parlait. Et la série allait se tourner en Camargue ! Tous ces décors, je les connais par cœur, ou du moins, ils ont laissé une empreinte sur mon enfance", confie le nouveau comédien dans une interview à Midi Libre.

Côté musique, l’interprète de "Coco Câline" donne une mauvaise nouvelle, il faudra être patient pour son retour derrière un micro. "Il n’y a pas du tout de tournée de prévue. En ce moment, je ne suis pas du tout dans la musique, je suis pleinement dans "Panda"".

Pour Julien Doré, il est "très difficile de se projeter au-delà" de ce qu’il fait actuellement : "Il faut être dans l’instant pour en profiter, le vivre pleinement, et s’amuser. Après, ça ne nous appartient plus. On espère que ça plaira, on ne rêve que de ça, et on verra alors la suite !", rapporte ChartsinFrance.

Mais que ce soit en musique ou en acting, l’objectif de Julien Doré reste le même : "Peut-être d’une certaine façon de parler de l’époque dans laquelle nous tentons d’avancer mais en la mettant entre parenthèses. […] J’aime l’idée que le téléspectateur se dise "Trop bien, ce soir, je me regarde Panda" et que le temps de son visionnage, il ait pu s’échapper de son quotidien".