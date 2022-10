Julien Doré réédite son dernier album " Aimée " – Tipik vous l’offre !

À l’occasion de l’anniversaire des 2 ans de son dernier album studio 'aimée’ vendu à plus de 350.000 exemplaires (avec les tubes 'Nous' 'La Fièvre' 'Waf' 'L'arme fatale'), Julien Doré propose aujourd’hui de découvrir les maquettes d’aimée !

L’album ‘avant d’aimée’ est disponible en ÉDITION LIMITÉE, uniquement en format vinyle depuis le 4 septembre 2022.

Toute cette semaine, on vous offre un exemplaire vinyle (mémo et maquettes) et un cd (édition de luxe) de l’album de Julien Doré "Avant d’Aimée"

Pour gagner, écoutez Samy et Lou entre 15h et 19h !