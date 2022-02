Julien Doré pose avec son bébé à l’aube de sa tournée « Aimée »

Ce samedi 26 février, Julien Doré prendra la route de sa tournée francophone. Au programme : plus de 160 dates, 4 Accor Arena, des dates supplémentaires dans plusieurs villes de France et à Bruxelles, d’autres affichant COMPLET et surtout un jeune supporter. Il s’agit du fils de Julien Doré. Vêtu de baskets Nike comme son papa et d’un sweat à l’image de la tournée, le petit garçon est venu l’encourager dans les coulisses de l’Arena.