Julien Doré nous montre les coulisses des concerts avec son humour habituel

Julien Doré est en pleine tournée des festivals. Il sera d'ailleurs chez nous au Ronquières festival le samedi 6 août prochain. Après ça, il continuera sa tournée "aimée" qui s'achèvera en décembre à Bruxelles.

Sur Instagram, l'artiste a partagé avec sa communauté un peu de son intimité lors de ses shows. On le voit se préparer, discuter avec son équipe, blaguer et on peut découvrir son parcours en coulisses au moment de monter sur scène. Le tout avec une détente apparente très plaisante à voir. On découvre comme cela un Julien Doré comme on peut l'imaginer, proche de son public en toute simplicité.

C'était inévitable vu la force de leur amitié, marquée a vie par un tatouage, on y voit aussi Clara Luciani pour quelques moments de complicité.