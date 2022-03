Julien Doré invite le Roi à son concert. Suivons les réactions avec Fabian Le Castel

Julien Doré sera en concert chez nous ce week-end et il a fait le buzz, il y a quelques jours, avec un échange qu’il a eu avec le Palais Royal. Il a même invité le roi et sa famille à venir le rejoindre à Forest national ! Suivons les impressions de Julien Doré, du Roi et de Patrick Bruel avec Fabian Le Castel.