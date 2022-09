Julien Doré incrédule et ému dans l’incroyable clip surprise de Bigflo & Oli

Coup de vieux et coup de génie ! Le dernier clip de BigFlo & Oli pour le morceau "Coup de vieux" featuring Julien Doré vient de sortir. Il s’agit d’un long plan séquence où les trois artistes chantent tout en déambulant de décors en saynètes (tapis de course, jeu de pétanque, chorégraphie 90's, bal de séniors etc.), des idées proposées par les fans du duo toulousain. Une sacrée prouesse mais le plus dingue c’est que Julien Doré n’était pas dans la confidence et découvre donc la mise en scène pendant que la caméra le filme. Le voir se prendre au jeu et aller de surprise en surprise avec un plaisir non dissimulé est savoureux.

"Il [Julien] n’est au courant de rien" peut-on lire tout au début du clip. Julien Doré se rend au tournage en voiture. Les deux frères l’accueillent à la sortie du véhicule et lui lancent : "Julien, prêt pour le clip de "Coup de vieux"?" Ils lui demandent de suivre la ligne jaune (le tracé du parcours du plan séquence). Le chanteur leur emboite le pas, incrédule et amusé : "Arrêtez les gars ! C’est quoi ?"

La chanson démarre et se succèdent à l’écran les clins d’œil au "temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre". Cerise sur le gâteau, au moment du passage "Hélène Lola Lalie José", référence aux sitcoms d’AB Production, les trois chanteurs déboulent dans une réplique de la cafétéria de la série "Hélène et les Garçons" et y retrouvent : Hélène Rollès, Philippe Vasseur et Laly Meignan, les interprètes d’Hélène, José et Laly dont Julien Doré était amoureux, petit. Il a d’ailleurs publié sur son compte Instagram une photo de lui "à la cafète" entouré des trois comédiens et sous-entend avec humour que c’est l’accomplissement d’une vie : "Je peux tout arrêter, désormais".