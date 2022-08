Julien Doré fait sourire Ronquières avec un show grand comme le soleil

Du haut de ses 1m73, Julien Doré est un gigantesque showman. Dès l’instant où il débarque sur scène dans son costume rose tape-à-l’oeil taille enfant (c’est lui qui le dit), il saisit l’attention de son public et s’amuse avec. " Je vais être votre Bruno Vandelli ce soir " lance le performeur avec humour, prenant l’exemple de l’emblématique chorégraphe de l’émission Popstars pour nous prévenir des cabrioles corporelles qui nous attendent. Tout respire la dérision et la récréation avec lui, de sa gestuelle langoureuse à ses vocalises de crooner ultrasentimental : son personnage est un soleil à lui tout seul.



Que ce soit sur ses titres les plus stimulants ou les plus calmes, Julien Doré y met la même dose de générosité. Facile avec une discographie aussi culte : Kiss Me Forever et Les Limites offrent de délicieux instants dansants, tandis que sa mythique reprise en piano-voix de Moi, Lolita vient calmer l’atmosphère tout en douceur.



Mais le clou du spectacle, c’est quand vient le morceau Larme Fatale partagé avec son ami Eddy de Pretto. Ce dernier jouait d’ailleurs plus tôt dans la journée sur une autre scène, et a fait l’honneur de monter sur scène aux côtés de Julien Doré pour partager ce piano-voix frissonnant aux refrains qui font " Elle est pas belle la vie ? " Bah si, là elle est vraiment belle la vie.