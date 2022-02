Julien Doré : du merchandising gratiné

On peut ne pas aimer les chansons de Julien Doré, mais on ne peut pas ne pas aimer son humour ! Régulièrement, l’artiste français est victime, comme tant d’autres, d’un déversoir d’attaques de la part de haters. Mais il leur répond toujours avec humour. Et cette fois, il va même jusqu’à s’en servir pour son nouveau merchandising. On adore!

Avec Aimée, son cinquième album studio, Julien Doré cartonne et attise évidemment jalousies et frustrations, lui amenant son lot de méchancetés gratuites. Et alors qu’il s’apprête à entamer son Aimée tour qui le mènera partout en France et aussi chez nous les 19, 20 mars et 11 décembre à Forest National, il a déjà mis en vente du merchandising plutôt classique et en édition ultra-limitée : la panoplie Aimee se compose d’un bonnet, sweat et pantalon de jogging noir. Et on trouve aussi des gourdes, mugs, tote bags, bobs et claquettes…Mais il nous vend aussi le pack du hater! Il s’agit d’un lot de 4 badges reprenant quelques-unes des petites phrases assassines qu’il reçoit : "J’en peux plus de Julien Doré", "C’est qui Julien Doré", "Julien Doré chante mal" et "Ma mère écoute Julien Doré". Sur son compte Instagram, il nous le présente en ces mots : "Chers haters, pour toute cette force que vous m’offrez depuis des années, ce pack vous est dédié"! Difficile de pousser plus loin dans le registre de l’autodérision !