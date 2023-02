Julien Doré, avec Virginie Efira et le jury de l’époque, rejoue son audition pour La Nouvelle Star

Julien Doré a tellement réussi (c’est un euphémisme) son après Nouvelle Star qu’il en est probablement aujourd’hui qui ne savent pas que c’est de cette manière qu’il s’est fait connaître, en 2007, en passant une audition devant un jury composé de Marianne James, André Manoukian, Manu Katché et Dove Attia dans une émission présentée à cette époque par Virginie Efira (depuis une de ses toutes grandes amies). Ca avait très mal commencé puisque Julien (on ne le connaissait que par son prénom, à l’époque) s’était fait sortir immédiatement pour avoir refusé de chanter sans son ukulélé, Virginie Efira le rattrapant de justesse et le convainquant de se plier aux exigences du jury (on ne saura sans doute jamais qu’elle était la part de scénarisation là-dedans).

En juin, pour les 15 ans de sa victoire en finale, Julien Doré s’était amusé à parodier sa propre audition.

8 mois plus tard, c’est l’émission elle-même qui fête son anniversaire (20 ans) et qui, pour l’occasion, rappelle son jury, son animatrice et Julien Doré pour rejouer le casting. Cette fois, quand Virginie Efira, habillée comme en 2007, lui demande, s’il n’y a pas "un autre truc" qu’il pourrait chanter, il fredonne ses propres compos devant une animatrice circonspecte.