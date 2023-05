Julien Doré au casting d’une série pour TF1

Le chanteur-compositeur Julien Doré va jouer dans la série télévisée "Panda", une comédie policière diffusée sur TF1 dans laquelle il tiendra le rôle principal, a-t-il confirmé mercredi soir sur Twitter.

Dans un court clip vidéo, l’artiste de 40 ans aux longs cheveux blonds et ondulés est assis derrière un bureau, vêtu d’une chemise aux motifs colorés. Il annonce le tournage de la série, commencé en avril.

Selon le journal Le Parisien, la diffusion est attendue lors de saison 2023-2024 et la première saison comportera six épisodes de 52 minutes.

Julien Doré incarnera "un ancien flic vegan, très pacifiste et loin des ordinateurs et autres smartphones", installé dans le sud de la France et contraint de reprendre du service, ajoute le quotidien.

Déjà apparu plusieurs fois au cinéma, Julien Doré, désigné artiste masculin en 2015 aux Victoires de la musique, partage l’affiche avec la comédienne Ophélia Kolb, vue notamment dans la série "Dix pour cent", et le réalisateur, scénariste et comédien Gustave Kervern.