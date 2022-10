Julien Doré a publié une nouvelle vidéo avec son fils

Julien Doré a toujours tenu à protéger ses proches et sa vie privée. Mais dimanche 9 octobre, le chanteur a partagé une adorable vidéo avec son fils.

Julien Doré est devenu père pour la première fois il y a deux ans. Et depuis, il garde secret le nom de son fils, mais aussi celui de sa femme. Ce dimanche 9 octobre, il a choisi de partager un adorable moment de son quotidien sur Instagram. On découvre sur le feed du chanteur un moment de complicité entre ce dernier et son fils.

Julien Dorée vient de reprendre son Aimée Tour et après une pause estivale il a retravaillé sa prestation pour se remettre dans le bain. Et entre deux répétitions, l’artiste a profité d’un petit moment de break avec son fils. C’est ce moment qu’il a partagé en vidéo sur Instagram. On peut voir Julien Doré en coulisse avec son fils, caché derrière un meuble. Le chanteur demande à son fils ce qu’il a pensé de sa prestation : "c’était bien ? T’as aimé ? C’est de la qualité ? C’est une belle musique ? ". La vidéo se termine sur un câlin entre le père et son fils caché derrière un meuble.

Une publication accompagnée des mots : "& dès ce matin retrouver l’essentiel" ponctué d’un cœur.