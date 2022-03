Julien Clerc, le séducteur qui chante si bien les femmes

Paul Alain Leclerc est né en 1947 à Paris. Son papa est haut fonctionnaire à l'UNESCO et sa maman est d’origine guadeloupéenne. Des parents amateurs de musique, du classique pour le père et de la chanson française pour la mère. Bref, le jeune Alain-Paul baigne dans une variété de notes depuis sa tendre enfance et il n’est pas étonnant qu’il se mette au piano dès l’âge de six ans et qu’il se lance dans la chanson par la suite. Si il compose avec un copain du lycée, sa rencontre en 1966 avec Étienne RODA-Gil est décisive. Le parolier lui écrit une multitude de textes qui mettent Julien Clerc sur les devants de la scène et l'emmènent jusqu'à l'Olympia. Julien Clerc enchaîne les succès avec un passage à vide au début des années 90, après l'accrochage avec l'actrice Sophie Marceau pas très heureuse que le chanteur évoque ses seins dans "Petits poids , lardons". Une parenthèse dans la carrière de l'artiste qui travaille aujourd'hui avec d'autres artistes comme Maxime L Forestier, Jean-Louis Murat Françoise Hardy, Luc Plamondon, Carla Bruni,...Après son album "Terrien" sur lequel il a travaillé pendant le confinement, Julien Clerc revient en musique et sur scène avec " Les Jours Heureux ", un nouveau projet dans lequel il reprend des chansons d’artistes qui l’ont inspiré : Aznavour, Barbara, Bécaud, Brel, Ferré, Montand, Piaf et Trenet.