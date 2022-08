Julien Chang, jeune prodige sans prétention

Une chose est sûre : les morceaux de Julien Chang appellent au rêve et à la déconnection. Tandis que “Deep Green” – le titre d’ouverture du disque – rappelle les arrangements mélancoliques d’un Sufjan Stevens, “Moving Parts” et “Dogologue” offrent une atmosphère plus décalée, et nous emmènent dans une dimension où le soleil brille et les oiseaux chantent. Alors que sur le hit “Memory Loss”, l’artiste nous dévoile un sens du rythme comparable à celui des kings de Tame Impala, c’est sans doute le contemplatif “Butterflies from Monaco” qui aura le plus retenu mon attention, mêlant la voix éthérée de Chang aux délicieuses lignes de Nord et guitares seventies. Un album complet, entièrement auto-enregistré et autoproduit, qui témoigne de la vision remarquable et des capacités instrumentales époustouflantes d’un artiste doué à l’imagination débordante.