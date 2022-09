Julie Zenatti, tête d'affiche de la saison du ROX à Rouvroy

A Rouvroy, comme d'autres centres culturels, le ROX est prêt pour une première saison pleine et entière depuis le covid. Et pour marquer sa rentrée, le Rox frappe fort puisque, il accueillera le 24 septembre la chanteuse Julie Zenatti et son " Pop Tour ", la tournée de son album " Refaire danser les fleurs " qui démarre réellement après une période compliquée. Un spectacle très dansant avec des nouvelles chansons inspirées de ses coups de coeurs des années 70-80 ! Julie Zenatti revisite aussi ses anciens succès comme " si je m’en sors " " Mon public est partout et ici à Rouvroy j’ai découvert une salle de spectacle magnifique avec une acoustique géniale ". Bref, Julie se réjouit d’être en Gaume le 24 septembre.