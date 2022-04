Julie Zenatti de retour en Belgique

Devenue célèbre toute jeune, grâce à son rôle de Fleur de Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Julie Zenatti est de retour en cité Ardente pour son "Pop Tour".

La vie de chanteuse avait déjà commencé quand elle avait 13 ans, et que le directeur d’EMI lui a fait signer son premier contrat après l’avoir entendue dans un karaoké en vacances. À 17 ans, elle abandonne l’école et est admise dans la cour des grands. Julie Zenatti est une artiste chaleureuse et terriblement douée, ainsi qu’applaudissable ce 29 avril à Liège. Courons-y !