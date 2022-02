Julie Pinel, les mystères d’une compositrice du XVIIIe siècle

On sait bien peu de choses sur Julie Pinel, compositrice française du XVIIIe siècle, claveciniste, et sans doute chanteuse. Selon son témoignage, elle a appartenu à une grande famille de musiciens parisiens, des luthistes, dont plusieurs avaient exercé leur art à la Cour du Roi de France. Cette information, on la trouve dans la dédicace de sa seule publication, où elle précise qu’elle-même et sa famille sont au service du prince de Soubise, mélomane, mécène et proche de Louis XV et de la marquise de Pompadour.

L’unique recueil que nous a donc laissé Julie Pinel est un recueil d’airs sérieux et à boire publié à Paris, en 1737. Et dans sa maigre biographie, on apprend aussi qu’elle est décédée la même année 1737, décès prématuré à l’âge de 27 ans.