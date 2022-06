Julie Piétri se livre sur son nouvel album " Origami" et son parcours d’artiste

Continuant dans cette optique, Julie dénonce, à travers son nouveau single "Les hommes qui pleurent ", le fait que la société demande aux hommes de refouler leurs émotions.

"C’est vrai que ça fait partie d’un mouvement un peu féministe. Après les Eve qui se lèvent, on aimerait voir les hommes, non pas pleurer, mais montrer un peu plus leurs émotions. L’éducation dit qu’un garçon ne pleure pas, il faut laisser ça aux filles mais pourquoi ? Vous avez des larmes comme nous. Dieu merci, ça évolue […] et si je peux participer à ce changement, ce n’est pas mal".