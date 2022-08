Julie Nullens, meilleure barmaid de Belgique, vous donne la recette du cocktail qui lui a permis de remporter ce titre

Julie Nullens, meilleure barmaid de Belgique en 2022 était l’invitée du 8/9 pour parler de son métier. Julie a également présenté la recette du cocktail qui lui a permis d’obtenir son titre de meilleure barmaid de Belgique.

C’est avec une recette de Cuba Calva que Julie Nullens a remporté les championnats nationaux. C’est une recette à base de Pepsi max, de Poire à l’Armagnac (de la distillerie de Biercée), de Calvados, de jus de citron et de sirop de tabac maison pour rappeler l’esprit Cuba.

Pour réaliser le sirop de tabac, préparez un mélange d’eau et de sucre en quantité égale et faites y infuser du tabac à rouler. Puisque le tabac n’est pas brûlé, il n’y a pas de nicotine.

Pour réaliser le Cuba Calva mettez de la glace dans un verre et commencez à ajouter les ingrédients qui ont le moins d’alcool excepté pour le Pepsi que l’on rajoute à la fin. Ajoutez donc 2cl de jus de citron vert, 3cl de sirop de tabac, 2cl de Poire à l’Armagnac et 7cl de Pepsi. Et vous obtenez le meilleur cocktail de Belgique.

Julie Nullens, meilleure barmaid de Belgique s’envolera en novembre pour les championnats du monde à Cuba. Elle a déjà rendu la recette qu’elle proposera sur place et s’entraîne pour le moment pour les questionnaires écrits sur l’histoire du bar, les recettes. Mais aussi pour le test de rapidité où elle devra réaliser trois cocktails classiques le plus rapidement possible.

Cette passion, Julie la découvre à l’école d’hôtellerie, ayant déjà terminé ses humanités, elle n’avait pas de cours généraux et avait donc beaucoup de moments creux. Un de ses professeurs lui a proposé de commencer les concours et petit à petit, elle y a pris goût.

Si vous désirez goûter l’un de ses breuvages, il faudra la tenir à l’œil car "Le bar à Ju" est une remorque qu’elle déplace où bon lui semble.