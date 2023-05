Julie Morelle rouvre le débat sur l’énergie nucléaire : quelle est la meilleure solution pour la planète ?

Nombre d’opposants au nucléaire soulèvent par ailleurs le risque que peut représenter une centrale nucléaire, en cas d’accident. Plus de 35 ans après l’explosion du réacteur de Tchernobyl, la crainte d’un nouveau drame reste en effet bien présente. Et pour cause : outre les nombreux cas de cancers qui ont été recensés suite à la catastrophe, à l'époque des populations entières avaient dû être déplacées pour échapper aux radiations.