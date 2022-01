Julie Morelle et Adrien Devyver se penchent sur les troubles de l’attention chez l'enfant avec un documentaire et un débat

Regard sur les troubles de l’attention. Autrefois, on disait de certains enfants un peu compliqués qu’ils étaient turbulents ou dans la lune. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus nombreux à être diagnostiqués comme atteints de TDA/H (troubles du déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité) ou de troubles " DYS " en tout genre.

Comment apaiser les souffrances de ces enfants dont le comportement dérange, confrontés quotidiennement aux regards réprobateurs ? La réponse médicamenteuse est-elle une solution ? Quelles stratégies mettre en place à l’école pour que ces enfants qui n’entrent pas dans les cases ne soient plus stigmatisés, mais intégrés au mieux ? Comment s’accommoder d’un trouble d’origine génétique avec lequel on devra vivre toute sa vie, afin d’éviter les répercussions dans le milieu scolaire ou professionnel ?

Julie Morelle en débat avec ses invités, dont Adrien Devyver, lui-même atteint de TDA/H dans "REGARD SUR ..." ce lundi 31 janvier à 20h30 sur La Trois !