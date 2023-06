Julie Ferrier et François Vincentelli réunis dans "Les Mystères de l’île" pour élucider le meurtre d’un voleur de bijoux

Tourné en Charentes-Maritimes à deux pas du repère mythique du Père Fourras, "Les Mystères de l’île" est un téléfilm réalisé par François Guerrin, qui a notamment travaillé aux côtés d’Alexandre Astier sur "Kamelott".

Il dirige ici deux acteurs rompus à la comédie, à savoir Julie Ferrier, l’une des têtes d’affiche de "L’arnacoeur", qui avait fait carton plein à sa sortie, et François Vincentelli, dont on se souvient notamment pour ses performances dans "Tanguy", "Un bonheur n’arrive jamais seul" et "La Belle époque".

"Les mystères de l’île", à voir ce mardi 6 juin à 22h15 et disponible sur Auvio pendant les 7 jours suivants.