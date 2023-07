Julie Depardieu et Bernard Yerlès comme chiens et chats dans "Alexandra Ehle"

La saison 1 d’Alexandra Ehle se poursuit ce mardi sur La Une. Cette semaine, la légiste tentera de lever le voile sur un meurtre déguisé en suicide, quitte à s’attirer les foudres de la police locale…

Nous sommes à Bordeaux. Un neurologue et sa femme se promènent sur le pont Chaban Delmas, quand soudain le médecin semble dérailler. Visiblement en plein délire, il dit à sa femme qu’il va s’envoler puis saute dans la Garonne. Un plongeon qui s’avère fatal, et qui l’envoie tout droit à la morgue, où son corps est examiné par Alexandra Ehle, tandis que les forces de police s’interrogent. Le défunt s’est-il volontairement donné la mort, ou était-il en proie à une crise de démence passagère au moment du saut ? La légiste, de son côté, ne croit à aucune de ces deux hypothèses. Pour elle, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un meurtre. Et si la femme de la victime refuse de lui dire toute la vérité, l’autopsie, elle, ne ment pas. Mais l’enquête d’Alexandra se complique quand Antoine Doisneau, son frère, qui se trouve également être Commandant de la Police Judiciaire, découvre qu’elle a outrepassé sa fonction…