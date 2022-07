Julie De Wilde, la benjamine du Tour de France qui se bat pour conserver le maillot blanc

Issue du monde du cyclocross, Julie De Wilde est un plutôt un grand gabarit (1m80) qui a montré qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures jeunes dans les bosses, agile sur le vélo, elle est rapide dans les sprints. Mais la haute-montagne s’annonce un peu plus coriace et devrait moins lui convenir. Au niveau de son tempérament, Julie semble très détachée mais a pourtant une réelle ambition : garder le maillot le plus loin possible, se mêler aux sprints avec les meilleures.

Un coté très détaché qui masque une vraie ambition : garder le maillot le plus loin possible se mêler au sprint avec les meilleures. Tout cela au jour le jour, sans trop se prendre la tête. Du caractère, elle en a et l’a encore prouvé lors de l’étape des "chemins blanc" mercredi : alors qu’elle était juste derrière les toutes meilleures, elle a subi une crevaison qui l’a retardée. Mais elle s’est battue pour revenir le plus près possible du groupe de tête et sauver son maillot. Elle y est parvenue.