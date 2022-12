Julie de Bona raconte son accouchement délicat

L'actrice Julie de Bona était la première invitée de l'émission "Instinct Animal" diffusée sur France 2. La comédienne, qui a joué dans la série "Une famille formidable", a fait des révélations sur l'accouchement de son fils.

Alors que la comédienne était en pleine exploration de la faune sauvage grâce à l'émission, une scène lui a fait penser à sa propre vie.

Julie de Bona regarde avec attention une femelle chimpanzé en train de construire un nid pour ses petits. L'actrice déclare : "La maman est très protectrice."

Elle enchaîne en évoquant l'accouchement de son fils : "Mon accouchement, ça a été... J'ai adoré ! Je fais rire tout le monde quand je dis ça, mais j'ai tellement adoré alors qu'au début, j'avais dit : 'Ah non, moi, je n'accouche pas !' Mon mec se marrait et me disait : 'Bah si, chérie, il va falloir accoucher.' Il m'emmène à la maternité, mais je disais que je ne voulais pas accoucher parce que j'avais peur."

C'est moi qui ai sorti mon fils

Julie de Bona parle de son instinct primaire quand l'accouchement s'est compliqué : "À un moment, quand on était en mauvaise position, il fallait faire une césarienne. Mon instinct primitif est sorti et j'ai hurlé : 'Nonnnnn ! Laissez-moi tranquille ! Je vais me mettre dans une autre position. De toute façon, celle-ci est nulle.' Le médecin a dit : 'OK, on écoute la maman, c'est elle qui sait.' Là, je me suis mise à genoux. J'ai adoré ce moment parce que c'était tellement animal et de le sortir en deux minutes, c'était puissant. Et c'est moi qui ai sorti mon fils. C'était le grand moment animal de ma vie."

Son fils est né le 13 août 2018.