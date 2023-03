Julie de Bona : "Le scénario de 'L'école de la vie' m’a beaucoup touché"

Sur le plateau, vous étiez souvent entourée de beaucoup de jeunes, notamment pour les scènes en classe. Comment l'avez-vous vécu ?

Ça n'a pas été du tout énergivore pour moi ! C’est ça qui est très drôle : je l’ai vécu totalement autrement que Guillaume. Mais apparemment, mes élèves étaient beaucoup plus sages (rires) ! Ils étaient hyper disciplinés, hyper gentils. Ils étaient très à l’écoute et ne m’ont pas épuisé du tout. Au contraire, ils m’ont donné énormément d’amour et d’énergie. Échanger avec eux me passionnait et me rechargeait.

Avez-vous eu l’impression d’avoir un rôle de mentor pour eux ?

Oui, et c’était évidemment très plaisant. C’est valorisant qu’on vienne chercher des conseils auprès de toi. Je stressais un peu quand même, j’espérais que j’allais donner un bon conseil, que j’allais les aider. Et au final, quand je voyais que je donnais un conseil qui marchait, waw ! En fait, c’est très valorisant de transmettre. Ça m’a vachement plu, plus que ce que je croyais. Je l’avais déjà fait avec Kim Higelin dans "Plan B". Je l’avais prise sous mon aile et on avait énormément échangé. Elle avait une grande envie d’apprendre et une belle humilité. Elle était brillante, vraiment, j’ai adoré. Et là c’était carrément décuplé puisqu’ils étaient 20. J'essayais aussi de les aider à mieux faire leurs scènes et, quand ça marchait, ils étaient reconnaissants. C’était très valorisant pour moi d’y arriver.