Julie Biesmans, la réplique de Witsel chez les Red Flames, va fêter sa 100e cap en équipe nationale

Ce long chemin en équipe nationale, Julie Biesmans l’a entamé en 2011. À seulement 17 ans, elle disputait son premier match contre la Hongrie. Un 17 septembre un peu particulier où Ives Serneels, le sélectionneur national, effectuait aussi ses grands débuts dans ce match qualificatif pour l’Euro 2013. "J’en garde un bon souvenir. Audrey Demoustier avait inscrit le but de la victoire ! On l’a emporté 2-1, il me semble."

En 11 ans, la Limbourgeoise s’est imposée comme un pion indispensable en équipe nationale. Une joueuse souvent comparée à Axel Witsel, au vu de leur rôle de l’ombre abattu dans l’entrejeu de nos deux équipes belges. Autre similitude : tous les deux ont effectué leurs débuts au Standard de Liège. Julie Biesmans a passé 9 saisons en bord de Meuse, avant de mettre le cap sur l’Angleterre à Bristol City. À présent, c’est au cœur du jeu du PSV Eindhoven que la n°20 des Red Flame rayonne.